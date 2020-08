Eccellenza, ripescato il Volturnia. In Promozione Guardialfiera e Petacciato, sorpresa Quartiere Cb Nord

Il Comitato regionale della Figc Molise ha delineato gli organici di Eccellenza e Promozione. Non mancano le novità e qualche sorpresa, anche se rispetto a quanto pronosticato la situazione è sicuramente migliore. Non c’è stata un’ecatombe di squadre in Eccellenza, diverse società invece hanno rinunciato alla Promozione. Ma vediamo il quadro nel dettaglio.

Come detto, in Eccellenza il girone non ha visto grossi scossoni, se non il ripescaggio della San Leucio Volturnia, formazione che si era classificata al quarto posto l’anno scorso nella ‘serie B’ molisana. Avevano inoltrato domanda anche Cliternina (quinta) e Termoli 2016 (sedicesima). Il Volturnia prende il posto dell’Isernia Calcio che come noto ha effettuato la fusione con il Roccasicura.

Questa l’Eccellenza 2020/2021: Ala Fidelis, Aurora Ururi, Aurora Alto Casertano, Baranello, Bojano, Calcio Termoli 1920, Castel di Sangro Cep 1953, Città di Isernia Fraterna, Pietramontecorvino, Polisportiva Campodipietra, Polisportiva Gambatesa, Real Guglionesi, San Leucio Volturnia, Sesto Campano, Us Campobasso 1919 e Us Venafro.

Tre i ripescaggi, invece, effettuati in Promozione. Si tratta di Guardialfiera, Quartiere Campobasso Nord e Polis Petacciato. Non hanno inoltrata domanda d’iscrizione Biccari, Kalena, Carovilli e Donkeys Agnone.

Questo il girone di Promozione: Altilia Samnium, Atletico San Pietro in Valle, Atletico Torremaggiore, Calcio Virtus Gioiese, Campomarino, Cliternina, Guardialfiera, Maronea Calcio, Polis Petacciato, Polisportiva Fortore, Quartiere Campobasso Nord, Ripalimosani 1963, Spinete, Termoli 2016 e Trivento.

Mercato. Nicola Lallopizzi è il nuovo allenatore dell’Asd Termoli 2016. Dopo aver tentato il ripescaggio in Eccellenza, la società adriatica si prepara ad allestire una squadra competitiva, per affrontare la nuova stagione calcistica di Promozione, a cominciare da un nuovo mister e due nuovi importanti acquisti. Si tratta dell’attaccante Andrea Impicciatore, che dopo l’esperienza al Brogliano, torna nella società giallorossa dove aveva militato nella stagione 2017-2018. Insieme ad Impicciatore, arriva anche il centrocampista Daniele Di Benedetto, ex Montenero. L’obiettivo della società giallorossa, resta quello della valorizzazione del calcio locale, puntando a risultati e traguardi sempre più ambiziosi.