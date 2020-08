Lo chignon con i capelli ricci e castani è lo stesso: Vittorio Esposito ha la stessa capigliatura anche quando scatta la foto con il responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e il presidente Raffaele De Francesco. Ha appena firmato il contratto con la società del patron Mario Gesuè diventando ufficialmente un giocatore del Campobasso calcio. La notizia viene diramata dall’ufficio stampa rossoblù poco prima delle 20 di oggi (21 agosto): nel pomeriggio il fantasista 31enne (è nato nel 1988) ha sostenuto le visite mediche proprio a Campobasso.

“Il talento molisano ha ufficializzato l’accordo che lo legherà al club rossoblù per la stagione sportiva 2020/2021”, riferiscono dal club del capoluogo.

Ex Chieti, Matelica, Taranto, Sambenedettese (Lega Pro 17/18) e Vastese, per l’attaccante di San Martino in Pensilis si tratta di un gradito ritorno dopo l’esordio in serie D proprio con la maglia del Lupo nel 2007/2008.

Le prime parole di Vittorio Esposito sono per la piazza che spera di conquistare subito a suon di gol. Nelle ultime ore c’è stato chi si è scatenato sui social per contestare l’acquisto di un giocatore che è genio e sregolatezza. Lui va avanti e supera le polemiche con un messaggio destinato a spegnere i malumori: “Ringrazio mister Cudini e la società per aver creduto in me. Adesso sarà importante remare tutti dalla stessa parte. Io ci sono!”.

Dopo le visite mediche di rito, Esposito sarà subito a disposizione di mister Mirko Cudini nel ritiro estivo di Palena.