Salvataggio provvidenziale questo pomeriggio 19 agosto in mare su un tratto di spiaggia libera di Campomarino Lido. Attorno alle 14, in un punto non lontano dallo stabilimento balneare ‘Nettuno’, una signora di 35 anni è finita in una buca di sabbia in mare, a circa dieci metri di distanza dalla battigia.

Ha quindi avuto difficoltà a uscirne e a tornare a riva anche a causa delle onde dovute al vento di maestrale.

Per fortuna il giovane bagnino della Sns di Guardialfiera, Angelo Ventrudo, si è reso conto del pericolo che correva la donna e si è tuffato in acqua per soccorrerla. L’ha quindi accompagnata a riva e si è sincerato delle sue condizioni. La donna è sempre rimasta cosciente e non ha avuto bisogno dell’intervento del 118.

Il bagnino ha poi avvertito il capo nucleo e direttore Nicola Fratangelo, responsabile della Sns di Guardialfiera che gestisce il salvamento sulle spiagge libere di Campoarino per la stesura del rapporto di intervento da inviare alla Capitaneria di porto. Dell’episodio è stato avvisato anche il Comune tramite l’assessore al Demanio.