Il cosiddetto ‘cluster Grecia’, provocato dal rientro di alcuni giovani vacanzieri dalla penisola ellenica, potrebbe espandersi nelle prossime ore. Una donna, parente di uno dei ragazzi ritornati una decina di giorni fa dal viaggio in Grecia, è risultata positiva al Sars-Cov-2 dopo il tampone a cui è stata sottoposta dalle autorità sanitarie a causa di sintomi sospetti: febbre e tosse. Quindi, dopo gli accertamenti sanitari, la conferma: la signora aveva contratto il virus.

La positività al virus ha causato conseguenze anche sul luogo di lavoro: è una delle dipendenti delle Poste centrali di Campobasso, anche se – per fortuna – non è impiegata in uno sportello o in uno degli uffici a contatto con il pubblico. Ieri pomeriggio la sede di via Pietrunto è stata comunque sottoposta ad un intervento di sanificazione e oggi – 20 agosto – ha regolarmente riaperto i battenti.

L’Azienda sanitaria ha avviato, come da prassi, la ricostruzione della mappa dei contatti della donna: sei colleghi, anch’essi dipendenti delle Poste, sono stati sottoposti a tampone. Gli esiti si conosceranno domani pomeriggio, ma la notizia della positività ha creato – ed era inevitabile – un po’ di apprensione all’interno della filiale. Probabilmente se si riuscirà ad evitare l’espandersi del contagio è anche perchè in questo periodo molti dipendenti sono in ferie.

I casi di persone positive al nuovo coronavirus continuano quindi a crescere in città: ieri, stando al bollettino diramato dall’Asrem, si è arrivati al totale di 35 contagi, ovvero 35 persone sono attualmente positive a Campobasso. L’ultimo focolaio è quello legato ad uno straniero rientrato dall’Ucraina, cluster che si aggiunge a quello della Grecia e a quello del Venezuela, scoppiati nelle scorse settimane.