VENERDI’ 21 Una ondata di caldo straordinario colpirà l’Italia e il Molise nelle prossime 48/72 ore: dal mare alla montagna ci saranno, nelle ore centrali del giorno, temperature anche superiori a 35 gradi. Enormi masse di aria calda provenienti dal deserto algerino stazioneranno sulla penisola almeno fino a domenica. Oggi, venerdì 21 agosto, scongiurato anche il rischio di improvvisi temporali: ci saranno sole e afa senza tregua.

SABATO 22 Una fotocopia della giornata precedente con la colonnina di mercurio che non accenna a diminuire. Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto il Molise con l’alta pressione africana che la fa da padrone.

DOMENICA 23 Inizia a mollare la presa l’alta pressione ma sul fronte delle temperature sarà appena percepibile: se per questa domenica avremo una maggiore nuvolosità e un rischio pioggia sulla provincia di Isernia più marcato, non si può certo dire che arriverà la tregua per il caldo che continuerà ad opprimerci in attesa della giravolta prevista per la prossima settimana. Il gran caldo dovrebbe subire un rallentamento grazie all’arrivo di correnti più fresche nord atlantiche.