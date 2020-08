Ora possono tirare un sospiro di sollievo: sono risultati negativi al tampone i sei dipendenti delle Poste centrali di Campobasso che erano entrati in contatto con una collega che ha contratto il Sars-cov-2, infezione accertata dopo che erano apparsi sintomi sospetti: tosse e febbre. La donna è una familiare dei giovani vacanzieri campobassani rientrati una decina di giorni fa dalla Grecia e positivi al covid.

Un paio di giorni fa l’azienda sanitaria regionale ha iniziato a ricostruire la catena dei contatti e sottoposto a tampone i sei colleghi delle Poste di via Pietrunto, la sede in cui lavora anche la signora. Per fortuna non è impiegata in uffici a contatto con il pubblico che comunque sono stati sanificati come il resto dell’antico edificio che si trova al centro del capoluogo. Ieri gli sportelli che si trovano nello stabile di via Pietrunto sono stati riaperti al pubblico.

E oggi, 21 agosto, anche gli altri dipendenti possono dirsi sollevati: il test rinofaringeo a cui sono stati sottoposti dalle autorità sanitarie ha dato esito negativo.