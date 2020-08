Covid, frenano i contagi. Un solo nuovo positivo a Termoli dal cluster Grecia

È una giornata di relativa quiete sul fronte Covid in Molise. Dopo gli 8 casi di ieri in 6 diversi paesi delle province di Campobasso ed Isernia, oggi i 233 tamponi processati dall’Asrem hanno appurato la positività di un solo soggetto. Si tratta di una persona di Termoli che fa parte del cosiddetto ‘cluster Grecia’ che, come noto, si è verificato nella cittadina adriatica ed anche nel capoluogo di regione.

Dunque salgono a 65 i casi attualmente positivi in Molise (di cui 55 nella sola provincia di Campobasso), non registrandosi alcun guarito. A guidare la ‘classifica’ dei comuni con contagi Campobasso (36 casi attivi) e Termoli, che sale appunto a 6.

In Italia oggi si è registrata la cifra record di 1367 nuovi casi, la più alta dal 12 maggio a questa parte. Da rilevare però come da record sia stato anche il numero di test di screening effettuati, oltre 93500. Ieri erano stati 72300. 10 i morti sul territorio nazionale (ieri invece 4) e +3 i ricoveri in Terapia Intensiva.

In Molise i nuovi casi delle ultime due settimane sono molto spesso legati (direttamente o indirettamente) ai rientri da Paesi esteri. In particolare Grecia e Croazia (e poi Kosovo, ma anche Ucraina e Marocco). Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, ai microfoni di Teleregione, ha oggi dichiarato che dal 14 agosto – e dunque da quando è in vigore l’ordinanza del presidente Toma – sono state ben 700 le persone che si sono segnalate al loro ritorno dall’estero in Molise. Di queste meno di 10 si sono scoperte positive.

Il bollettino dell’Asrem del 26 agosto:

– 65 i casi attualmente positivi (55 nella provincia di Campobasso, 10 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 520 sono i tamponi positivi (425 nella provincia di Campobasso, 75 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 31234 i tamponi eseguiti di cui 29492 negativi. 1216 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 62 i pazienti in isolamento domiciliare (62) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 585 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 158 Venafro)

– 128 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 36 – TERMOLI 6 – ISERNIA 5 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – FORLì DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – FERRAZZANO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1