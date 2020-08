Corti e documentario, svelati i vincitori di MoliseCinema 2020

Con la premiazione dei concorsi termina la 18esima edizione di MoliseCinema a Casacalenda. Sono stati proclamati i vincitori delle tre sezioni competitive giudicate dalle giurie: Frontiere, Percorsi e Paesi in corto. Per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio, il premio è assegnato dal pubblico, che ha votato durante le proiezioni a Casacalenda, e sarà reso noto lunedì 10 agosto.

Il Festival si è svolto in forma “ibrida” con film ed eventi in streaming sul portale Mymovies e proiezioni in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Tra gli eventi speciali l’incontro con Pierfrancesco Favino, a cui il Festival ha dedicato il libro “Collezionista di anime”, a cura di Fabio Ferzetti e Federico Pommier Vincelli.

Per la sezione Frontiere – Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai documentari, la Giuria composta dalla regista Adele Tulli, vincitrice lo scorso anno a Molisecinema, dalla montatrice Ilaria Fraioli e dalla docente universitaria Ivelise Perniola ha assegnato il premio come Miglior Documentario a L’apprendistato di Davide Maldi “per la capacità di approfondire con sguardo sensibile e partecipato il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, (…). Il documentario riesce a rivelare attraverso un delicato approccio osservativo le difficoltà del giovane protgonista nel conflitto irrisolvibile tra libertà individuale e costrizione sociale. Da sottolineare anche la capacità di coniugare con notevole equilibrio la modalità filmica tipica del cinema di osservazione con una costruzione drammaturgica e una messa in scena che rimanda in modo evidente e riuscito al cinema finzionale. (…)”.

Una Menzione speciale della Giuria va a Faith di Valentina Pedicini, che “con una ricerca formale rigorosa e senza compromessi, ci racconta il mondo fatto di disciplina, abnegazione, clausura, e rinuncia di una singolare comunità religiosa devota ad un ambiguo e controverso Maestro. (…). La regista, con eleganza e padronanza del mezzo, non si limita ad osservare il quotidiano di una setta religiosa, ma indaga i meccanismi psicologici profondi che inducono a scelte estreme (…).