Corso di guida sicura organizzato dal Motoclub ‘Jamm bell’ di Campobasso

Il Motoclub ‘Jamm’bell’ di Campobasso, in collaborazione con gli istruttori tecnici della Federazione Motociclistica Italiana ha organizzato un corso di guida sicura su strada. Il corso si svolgerà il 28, il 29 e il 30 agosto e si articolerà su due giornate e mezza su strada, per fornire ai partecipanti contenuti di immediata applicabilità. Il programma sarà strutturato specificamente per l’impiego del mezzo specifico e per le relative esigenze.

· Impostazione sui comandi e posizione di guida

· Guida attiva e utilizzo del corpo

· Meccanismi fisiologici utilizzati durante la guida

Tecnica

· Curva nelle varie accezioni: raggio stretto, largo e variabile

· Curve in sequenza e slalom didattico

· Frenata: modulazione e intervento d’emergenza

· Evitamento dell’ostacolo in situazione d’imprevisto

· Guida su fondo sdrucciolevole (bagnato e altra natura)

· Guida al buio e situazioni d’emergenza

Appendice

· Lettura ed interpretazione della situazione di rischio

· Fatica fisica e fatica mentale nell’ottica della sicurezza

· Nozioni basilari di meccanica e manutenzione

· Equipaggiamento e sicurezza del veicolo

· Equipaggiamento e sicurezza del pilota

· Consigli pratici

Il programma può prevedere una ulteriore sezione aggiuntiva dedicata

alle richieste ed esigenze degli allievi in un momento che potrà

offrire interessanti spunti di confronto.

Programma

Venerdì 28 agosto

Pomeriggio/sera

Presentazione del corso, inizio teoria generica e indicazioni operative

Sabato 29 agosto

08.30 – 10 30 teoria in aula

10.30 – 13.00 pratica in strada (esercizi su piazzale dietro Matrix Bistrot)

13.00 – 14.30 pausa pranzo

14.30 – 16.30 pratica

16.30 – 17.30 riprese

18.00 rientro in aula e commento del lavoro svolto

19.00 termine dei lavori

20.30 cena

Domenica 30 agosto

08.30 – 10 30 teoria in aula

10.30 – 13.00 pratica in strada

13.00 – 14.30 pausa pranzo

14.30 – 18.00 pratica

18.00 – 19.00 rientro in aula e commento del lavoro svolto – chiusura corso

Il corso ha il nome di R.S.T Road Safety Training organizzato dal Motoclub Jamm’bell che vanta due Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica che sono Giancarlo Saluppo e Toni Calardo.

Di seguito i recapiti telefonici a quali è possibile contattarci per prendere eventuali accordi per un servizio televisivo sull’evento.

Toni Calardo – Cell. 392/8879872

Giancarlo Saluppo – Cell. 393/5524929