Corsi di Musica Sacra dell’Istituto diocesano, iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Musica Sacra dell’Istituto Diocesano per il nuovo anno accademico 2020-2021.

“La Chiesa ed i vescovi italiani più volte si sono pronunciati – si legge in una nota della Diocesi – sulla necessità di una vera e propria formazione per coloro che svolgono il ministero della musica sacra nelle parrocchie. Questo ministero, però, esige un’adeguata preparazione tecnica e liturgica e per rispondere a questa esigenza la Diocesi di Termoli-Larino da diversi anni sostiene l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

La sua attività è dunque indirizzata a tutti coloro, laici o consacrati, motivati al raggiungimento delle competenze necessarie alla pratica organistica, alla direzione di coro, al canto e all’animazione liturgico-musicale in generale.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2020/2021 con i corsi rivolti alla formazione di giovani e adulti negli indirizzi di studio: Diploma di animatore liturgico-musicale; Diploma di organo liturgico; Diploma di canto liturgico; Diploma in direzione di coro; Diploma in altro strumento (violino, clarinetto) per uso liturgico.

Le lezioni si svolgono all’ex seminario vescovile di Piazza Sant’Antonio a Termoli. Grazie agli ampi spazi tutte le lezioni si terranno in sicurezza secondo le normative anti-covid e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 settembre 2020, per informazioni sull’offerta formativa è possibile consultare il sito o https://www.musicasacratl.it/ o contattare il numero 3473521410.