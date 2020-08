Condannato a otto anni per associazione mafiosa, si costituisce al Cardarelli

Si è recato al pronto soccorso di Campobasso per costituirsi.

Una volta giunto all’ospedale Cardarelli, un uomo di 40 anni, del napoletano, accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico e per questo condannato a otto anni di reclusione, ha confessato ai medici di essere lì, sì per un problema di salute ma che su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dal tribunale di Napoli.

Quindi, é stato da subito sottoposto ai controlli anti covid, nel frattempo è stata anche allertata l’autorità giudiziaria della presenza dell’uomo presso il nosocomio molisano.

Il 40enne avrebbe scelto Campobasso per costituirsi. A questo punto, in attesa degli esiti relativi ad um eventuale contagio da covid sará vigilato in ospedale. Dopodiché sarà trasferito nel carcere di via Cavour per scontare la sua condanna.