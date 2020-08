Niente simbolo del Pd alle prossime elezioni comunali molisane, sì invece a una alleanza con il Movimento Cinque Stelle che abbracci anche altre formazioni per presentarsi in vesti civiche agli elettori. La direzione del Partito Democratico esce allo scoperto e chiede al M5S di trovare un’intesa per presentare candidati comuni e liste unitarie alle amministrative del 20 e 21 settembre. Un po’ come chiesto dal premier Conte in queste ore.

Sono 20 i Comuni molisani chiamati a rinnovare i rispettivi consigli comunali. In provincia di Campobasso sono Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio.

In provincia di Isernia alle urne Agnone, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise e Sesto Campano.

È chiaro però che sono i tre Comuni più grandi ad attirare l’attenzione: Bojano coi suoi quasi 8mila abitanti, Montenero di Bisaccia che ne conta 6600 circa e Agnone con poco più di 5200 residenti. Sono questi i Comuni dove si stanno cercando le alleanze partitiche così da presentare formazioni civiche da opporre ai candidati del centrodestra.

“Si è svolto ieri 18 agosto l’incontro della Direzione regionale del Partito Democratico – si legge in una nota dei vertici Pd -, durante il quale è stata unanimemente ribadita l’esigenza, per le prossime elezioni amministrative del 21 settembre, di favorire la costruzione di un campo di centro sinistra che vedrà il Partito Democratico impegnato a favorire alleanze politiche e programmatiche con il Movimento Cinque Stelle.

L’alleanza sarà aperta ad associazioni e movimenti civici che vorranno condividere le linee programmatiche individuate portando il loro prezioso contributo. Il Partito Democratico si dichiara pronto a rinunciare anche al proprio simbolo, in queste elezioni amministrative, mettendosi a disposizione di quei progetti civici che garantiranno una visione della politica come servizio per la comunità”.

Dopo il caso di Montenero di Bisaccia, dove il segretario del circolo cittadino è stato defenestrato per aver chiuso un accordo con gli amministratori uscenti di centrodestra, il Partito Democratico ribadisce qual è l’orientamento attuale, per altro favorito anche dal voto della piattaforma Rousseau che ha indicato al M5S la strada dell’alleanza coi Dem.

Nelle scorse ore anche il premier Giuseppe Conte, espressione di una maggioranza parlamentare giallorossa (M5S, Pd e Leu), ha chiesto di trovare un’intesa in quelle Regioni e in quei Comuni nei quali dem e grillini sono attualmente orientati ad avere candidati autonomi. Mancano pochissimi giorni alla presentazione delle liste, resta da vedere se gli esponenti locali accetteranno questa indicazione.