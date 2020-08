Come viene prodotta la carta? Ecco come un albero diventa un foglio

In tanti sanno che la carta si produce partendo dagli alberi. Ma in che modo? Non sembra strano che un materiale così sottile e malleabile derivi da un duro, robusto, tronco di legno?

Il processo di produzione della carta, effettivamente, è molto interessante. Oggi vogliamo spiegare tutte le principali fasi della filiera che produce questo materiale che, anche nell’era digitale, mantiene la sua grande importanza.

Premettiamo, per i più precisi, che non tutta la carta si produce partendo dagli alberi. Tuttavia, il 95% dei volumi di produzione nel mondo prevede ancora l’uso di questa materia prima, mentre cotone e bambù che occupano una quota di mercato molto risicata.

Dall’albero alla pasta di legno

La prima parte del processo produttivo trasforma l’albero in pasta di legno. Solitamente questo è fatto da una singola azienda, che poi vende la pasta ad un’altra impresa per la produzione della carta fatta e finita.

Si parte solitamente dal legno di eucalipto, particolarmente indicato per la produzione di carta. Questo viene ormai coltivato in enormi quantità da aziende specializzate, che poi lo tagliano e lo caricano sui camion che lo trasporteranno verso l’impianto di trasformazione. Le imprese del settore, almeno in Europa, sono tenute a rispettare delle norme stringenti sulla riforestazione per evitare che il loro operato abbia un impatto eccessivo sull’ambiente.

Per caricare e scaricare i tronchi dai camion si utilizza un escavatore dotato di un rotatore idraulico per pinza , si tratta di un’attrezzatura che permette all’operatore di ruotare a 360° il pezzo di legno. In questo modo i tronchi vengono prelevati e spostati sui rulli che li porteranno lungo lo stabilimento.

Il prossimo step è la trasformazione in pasta di legno, un materiale semi-liquido che si ottiene trattando il legno con apposite sostanze chimiche. Il risultato è la divisione della lignina dalla cellulosa, due sostanze molto importanti nel processo di produzione della carta: affinché il prodotto finale sia di qualità, la cellulosa deve essere trattenuta e la lignina dev’essere eliminata.

La produzione della carta

Per passare dalla pasta di legno alla carta bisogna fare in modo che la pasta perda più liquidi possibile. Per questo si lascia asciugare, poi si stende in strati sottili su dei rulli che la faranno passare al di sotto di grandi presse riscaldate. La pressa schiaccia i fogli e li disidrata.

A questo punto il semi-lavorato si presenta come un gigantesco foglio di carta non trattata. Per questo deve ancora subire degli ultimi processi di colorazione e trattamento. Questi possono conferire alla carta delle qualità speciali, come la resistenza all’acqua o una patinatura particolare.

Se la carta non viene trattata rimane meno pregiata, come quella che utilizzano i panettieri per l’incarto del pane. Si presenta ruvida e marroncina, non ideale per la scrittura. Gli scarti di produzione, invece, si possono trasformare in carta igienica o altri sotto-prodotti come il cartone.

Da ultimo i fogli di carta vengono tagliati e impacchettati, pronti per essere venduti. La prossima volta che avrai un’intuizione geniale e la scriverai su un foglio di carta, potrai sorridere pensando a tutto il processo che ha portato quel foglio tra le tue mani.