Come muovere i primi passi nel Forex Trading

Spesso ci si ritrova a pensare se sia il caso di fare qualcosa con quei soldi “in più” che ci si ritrova a fine mese. Capita magari di avere un gruzzoletto da investire, ma non si sa bene dove o come e, puntualmente si pensa di investirli nel mercato finanziario.

E allora perché non farlo sul mercato finanziario più grande al mondo? Sì, si parla proprio del Forex Trading, conosciuto anche col diminutivo di FX o mercato valutario.

Cos’è il Forex Trading

Il mercato valutario prende il suo nome dall’oggetto che esso tratta, e cioè la valuta. Infatti, nel Forex Trading sono quotate delle coppie di valute che vengono “scambiate” tra loro durante l’acquisto.

Ad esempio, possiamo comprare EUR/USD, (acronimi stanti per euro contro dollaro statunitense) e di conseguenza puntare su un rafforzamento della moneta europea a discapito di quella statunitense.

Questi sono i concetti sul mercato valutario più comuni che si possono trovare in qualsiasi corso di trading sul Forex utile a migliorare i propri risultati in fase di negoziazione.

Dove fare Forex Trading

Oltre a rivolgersi a un broker in carne ed ossa, per investire in FX in molti oggi optano per l’utilizzo di piattaforme di broker online.

Questo tipo di piattaforme sono caratterizzate da un’ampia libertà d’azione al trader online il quale gestisce la maggior parte delle operazioni in autonomia, senza un intermediario umano o un’agenzia come nel caso del brokeraggio “classico”.

C’è da dire però che il trading online nasconde anch’esso diverse insidie, e la possibilità di perdere ogni nostro investimento, c’è sempre.

Non importa quanto possiamo ritenerci esperti di Forex Trading o se pensiamo di aver ricevuto una soffiata infallibile riguardo questo o quell’altro investimento: senza la giusta dose di attenzione e il giusto ammontare di tempo investito in ricerca e studio, non raggiungeremo mai i risultati sperati.

Detto ciò, se si sceglie di investire in Forex tramite un broker online, dobbiamo assicurarci che questi siano provvisti delle giuste certificazioni e autorizzazioni necessarie per operare su dati territori.

Un broker online affidabile dovrebbe essere provvisto ad esempio di autorizzazioni e certificazioni CONSOB e CySEC. Questo èil caso di eToro ad esempio, probabilmente il più famoso broker online presente in giro.

Come fare Forex Trading grazie al Social Trading

Detto il necessario riguardo queste piattaforme di brokeraggio online, possiamo passare alle operazioni di Forex Trading vere e proprie.

Se abbiamo qualche dubbio su come investire i nostri capitali in scambi di valuta estera, molte tra le piattaforme di broker online ci permettono di avvalerci dell’aiuto degli utenti che le popolano grazie al Social Trading.

Questo nuovo concetto permette agli utenti di scambiarsi informazioni riguardo ogni movimento speculativo in tempo reale così come se fosse un social network. E proprio come sui social, non sarà difficile leggere delle esperienze degli utenti, compresi i migliori in questo lavoro.

Gli utenti più affidabili su eToro ad esempio vengono chiamati Top Trader e sono ovviamente tra i più indicati se si vuole dar ascolto all’utenza della piattaforma quando ci si ritrova indecisi sul da farsi.

Uno strumento poi ottimo in questo caso è quello del Copy Trading, cioè della possibilità di poter copiare in maniera automatica ogni operazione di un trader online da noi selezionato sulla piattaforma e ritenuto, ovviamente, un trader vincente.

Va da sé che i Top Trader sono tra i più “copiati” grazie al Copy Trading.

Se ciò non bastasse inoltre, diverse piattaforme tra i broker online più famosi ci danno la possibilità di aprire un account demo. Questo significa che possiamo cominciare ad investire senza spendere soldi (e senza guadagnarne, ovviamente) sulla piattaforma grazie a un balance “virtuale”.

Ciò ci darà la possibilità di prendere la mano con la piattaforma selezionata senza incorrere in danni economici.

Decidere quando e se investire in Forex Trading, però, sta al singolo investitore. È egli a decidere qual è il momento propizio per entrare a far parte di questo mondo, calcolando tutti i pro e i contro finanziari di un’avventura che può risultare sì proficua; ma che allo stesso tempo mette a repentaglio fino all’ultimo centesimo del capitale investito.