Colletorto, nozze d’argento per Michele Nalli e Mariafelicia Ciarla

Avete conquistato con amore la medaglia d’argento e ora allenatevi per per raggiungere l’oro. Si sa, il matrimonio è un allenamento continuo, allenarsi ad accettare l’uno dell’altro pregi e difetti. E noi volevamo dirvi grazie per averci educato e insegnato l’umiltà, il rispetto, il duro lavoro, l’altruismo e la gentilezza verso gli altri. Vi auguriamo ancora tanti anni di gioia e serietà. Auguri di cuore per il vostro venticinquesimo anniversario da Giusy e Daniele, dai vostri parenti e amici più cari.