Cinema al corso, modifiche alla circolazione: transito vietato in via Scatolone

In occasione della ‘Rassegna cinematografica Cinema al Corso 2020’, che si terrà in Piazza della Vittoria dai giorni 17 al 21 Agosto 2020, saranno attivate alcune modifiche alla circolazione nel centro murattiano della città, al fine di garantire la sicurezza ed il corretto svolgimento degli eventi.

In particolare, dalle 20.30 alle 24.00 dei giorni interessati alla rassegna, sarà vietato il transito su via Scatolone, con svolta obbligata su via Albino per chi proviene da entrambi i sensi di marcia di Viale Elena.

Gli automobilisti diretti in direzione via Petrella/piazza Falcone e Borsellino, saranno quindi invitati, anche tramite specifica segnaletica, a seguire la direzione alternativa di via Pietrunto/via Roma, per defluire lungo piazza della Repubblica e via Petrella, evitando quindi il transito in Piazza della Vittoria, luogo della rassegna cinematografica, dove vigerà il divieto di sosta per tutto il periodo.