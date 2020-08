La molisana Noemi Lucrezia Eremita è stata convocata nella Nazionale Junior Donne di ciclismo per la prova in linea degli Europei di strada. La competizione è in programma venerdì 28 agosto a Plouay (Francia).

La 18enne di Santa Croce di Magliano, portacolori della Ciclismo Insieme di Vicenza, è reduce dal secondo posto ai campionati nazionali nell’agosto 2019.

Dopo il lungo stop alle competizioni, la ciclista molisana ha ricevuto la convocazione dal Ct Dino Savoldi per un appuntamento estremamente importante. Le prove in linea si correranno su di un circuito di 13.6 km, con partenza e arrivo da Plouay, da ripetersi più volte in base alla categoria.

Per la gara che vedrà la molisana Eremita ai nastri di partenza saranno 5 i giri da percorrere.