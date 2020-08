Centro estivo per bambini, a San Martino si continua fino all’1 settembre

Il Comune di San Martino in Pensilis è tra i primi e pochi enti molisani ad aver attivato i “Centri Estivi 2020”.

“Il progetto voluto e coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura – si legge in una nota dei due assessorati – rappresenta un’opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco dopo la lunga sperimentazione dell’isolamento, causa lockdown.

Dopo aver messo in atto tutte le misure per la gestione in sicurezza delle attività secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 11.06.2020, il progetto è stato avviato lo scorso 5 agosto ed è stato affidato dall’Associazione “InFormare” che vanta una lunga esperienza nel settore pedagogico/ricreativo.

Alla stesura e realizzazione del progetto e alla pianificazione dei laboratori ha collaborato l’Associazione “La Chiave di Fa Onlus” con un gruppo di professionisti quali psicologi, psicoterapeuti, sociologi ed esperti di immagine e comunicazione.

La proposta educativa sarà perseguita anche attraverso una serie di laboratori pensati e costruiti ad hoc per i bambini per permettere loro di sperimentare la creatività, promuovere sane abitudini di gioco e relax, sperimentare il corpo con attività motorie in musica.

Tra le attività sono stati inseriti laboratori ludico ricreativi proposti dall’associazione culturale Me.MO Cantieri Culturali, esperti di beni culturali e di didattica museale, che permetteranno ai piccoli partecipanti di scoprire non solo il mestiere dell’archeologo ma anche di conoscere la storia del nostro paese, in modo divertente.

I bambini saranno poi in compagnia di Clown Crash che, con un po’ di colore ed un pizzico di fantasia, li aiuterà a dare vita nuova a mascherine e guanti, simboli di questa emergenza, con l’obiettivo di incoraggiare l’elaborazione del disorientamento, della paura e delle altre emozioni vissute durante la quarantena,

Questa esaltante esperienza si concluderà il 1 settembre nella certezza di aver corrisposto ai minori e alle famiglie tutte le aspettative del caso e di aver costruito un approccio sano ed equilibrato all’inizio della scuola”.