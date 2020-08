Centauro termolese finisce fuori strada mentre percorre il Macerone, soccorso da ambulanza e carabinieri

Un motociclista di 60 anni, di Termoli, stava facendo un viaggio panoramico attraversando il Macerone con la sua motocicletta, quando è finito fuori strada.

Paura al momento del sinistro, con la moto che è finita sotto il guard rail a diversi metri di distanza dal centauro che lamentava dolore ad un braccio. Sul posto sono intervenuti quindi i sanitari del 118 e un equipaggio dei carabinieri di Agnone.

Portato in ospedale, il 60enne per fortuna ha riportato la frattura del braccio e non è in pericolo di vita. I carabinieri, invece, eseguiti i rilievi stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente