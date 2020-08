Si avvicina il consueto periodico avvicendamento alla guida della Capitaneria di porto di Termoli. Il Capitano di Fregata Francesco Massaro, dopo oltre due anni di intenso lavoro, lascerà il Comando della Capitaneria di porto di Termoli per una importante destinazione a Roma, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Al suo posto dal 5 settembre assumerà l’incarico di Capo del Compartimento e Comandante del porto di Termoli il Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, proveniente dalla Capitaneria di porto di Portoferraio (provincia di Livorno), dove espleta l’incarico di Comandante in II.

Una sobria cerimonia, in assenza di autorità civili e militari, è prevista per giovedì 3 settembre per il solenne momento di passaggio di consegne tra i due Ufficiali Superiori, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Massaro lascia Termoli dopo aver conseguito importanti i risultati alla guida della Capitaneria molisana, competente anche sull’Arcipelago delle Diomedee. In circa 27 mesi e per ben 3 estati ha assicurato “un costante impegno – si legge in una nota della Capitaneria – nelle attività di istituto tra le quali primeggiano la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela della costa, dell’ambiente marino e costiero, anche attraverso il controllo di corsi d’acqua e scarichi illegali, la sicurezza della navigazione ed il controllo dell’intera filiera della pesca (dal peschereccio a mare fino alla vendita).

Periodo caratterizzato da momenti belli ma anche da altri più difficili e dolorosi trascorsi in un porto, quello di Termoli, di cruciale importanza per l’intera economia della Regione Molise, con una significativa attività legata al traffico di passeggeri e merci per le Isole Tremiti, oltre che alla pesca e al diporto”.