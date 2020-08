Si sa, Campobasso nel mese di agosto è ‘un’altra città’. In molti la lasciano per le vacanze, mentre in giro si vede qualche turista in più, magari originari proprio del posto e residenti fuori. Ma non per questo chi rimane deve essere ‘lasciato solo’. Di eventi non ce ne sono mai stati molti d’estate nel capoluogo, fanno eccezione il teatro all’aperto e, da qualche anno, il cinema. Ma concerti di un certo livello quasi mai. Ecco perché attira molto quello di Niccolò Fabi: il cantautore romano sarà a Campobasso, al Parco San Giovanni, lunedì 24 agosto e si esibirà in un trio acustico con Roberto Angelini e Pier Cortese.

È sicuramente questa la ciliegina dell’Agosto in città presentato questa mattina, 10 agosto, al Parco ‘De Filippo’ nel quartiere San Giovanni, location appunto del concerto di Fabi. Il sindaco Gravina, in compagnia dell’assessore al commercio Paola Felice e dei presidenti delle commissioni cultura e commercio, Nicola Giannantonio e Margherita Gravina, ha illustrato il programma che risente chiaramente del distanziamento sociale da garantire. E infatti bisognerà prenotarsi per gli eventi, tramite telefono o attraverso l’applicazione Quantisiamo. Ma di questo si parlerà più dettagliatamente nei prossimi giorni.

“Questo è un bel traguardo – dice la Felice – visto che arriva dopo che ci siamo messi alle spalle mesi di fermo. Il Campobasso Summer Festival può diventare un appuntamento fisso e consolidato nel tempo”. Un festival che proseguirà il 27 con il ‘Collettivo Indra Project’, il 28 con ‘Way the blue’, spettacolo emozionante con Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini: gli immortali capolavori di Nick Drake rivivono sul palco. Infine, lunedì 31 agosto ‘Maledetti cantautori’ con Nicholas Ciuferri, Riccardo Tesio, Davide Combusti e il fondatore dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano.

Il primo cittadino sottolinea la bontà del “lavoro svolto dall’assessore e dai presidenti delle commissioni, commercio e cultura vanno di pari passo per mettere su un cartellone che sia attraente e ben organizzato. Vorremmo anche attirare, rispetto agli altri anni, turisti dalla costa o dai paesi limitrofi”. Questo è il primo vero cartellone estivo di eventi organizzato dall’amministrazione Gravina, che da poco più di un anno governa il capoluogo e quest’anno non ha dovuto fare ‘i conti’ con il Corpus Domini.

Si è pensato anche ai bambini. Teatro a loro dedicato con tre serate specifiche: in villa de Capoa andranno in scena ‘Pulcinella medico volante’ (il 13), ‘La serva padrona’ (il 20) e ‘Pulcinella sordo’ (il 27). Torna in pieno centro la rassegna cinematografica all’aperto ‘Cinema al Corso’, curata per il secondo anno da Kiss me deadly, che proporrà dal 17 al 21 agosto cinque serate in piazza della Vittoria (nell’ordine, Il re leone, 1917, Piccole donne, City of crime, Le Mans ’66).

Si parte stasera, 10 agosto, con Parco sotto le stelle in villa de Capoa alle 18.00. Martedì 11 ci si trasferirà sul Castello Monforte per ‘Calici di Stelle’ dell’associazione Onav, con intrattenimento musicale jazz dei Button Stone. Gli assaggiatori guideranno i visitatori nella degustazione di quattro vini del territorio, abbinati ad altrettante eccellenze gastronomiche. Seguirà l’osservazione delle costellazioni guidata dal prof. Paolo Pasquale. Nell’ex maniero dei Monforte ci saranno anche altre serate letterarie.

programma