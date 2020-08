Campobasso, si è smarrita Harmony

Questa bella gattina bianca e nera si chiama Harmony. Si è smarrita ieri, 25 agosto, in Contrada Colle Longo a Campobasso, vicino alla palestra Sporting Club. Da ieri la proprietaria è in ansia e lancia un appello affinché chi ritrovi la sua gattina possa riportarla a casa o darle qualche notizia in caso di avvistamento. Harmony è stata adottata lo scorso ottobre dagli attuali proprietari, vive in casa, ma ha vissuto due anni in una colonia in via Puglia.