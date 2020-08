Lupi

Campobasso, parte la campagna abbonamenti: agevolazioni per chi rinnova la tessera

Da domani, 12 agosto, è possibile sottoscrivere l’abbonamento presso il Campobasso Store. Sconti per chi era abbonato l’anno scorso e per chi porta un amico. Pagheranno una somma ridotta le donne, gli under 18 e gli over 65. Il tutto, in attesa che si conosca il campionato di appartenenza e il girone nel quale sarà inserita la squadra rossoblù.