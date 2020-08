La SS Città di Campobasso amplia la propria base societaria garantendo sempre maggiore solidità per il futuro attraverso la costruzione di legami seri e duraturi. Sarà infatti annunciato domani, venerdì 7 agosto alle ore 16.00, presso la sala conferenze del Centrum Palace Hotel & Resorts, dal patron del Club Mario Gesuè e dall’Amministratore Delegato di Augusta Ratio Flavio Augusto Battista l’ingresso del Gruppo energetico italiano nel capitale sociale del Campobasso Calcio, con una quota del 20%.

L’accordo rafforza ulteriormente la partnership già in essere tra il Club e il Gruppo energetico in quanto prevede il rinnovo per i prossimi tre anni della sponsorizzazione con Levigas, come Top Sponsor sulle maglie dei rossoblù.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso di un nuovo socio nel CdA rossoblù. Diamo il benvenuto alla Holding Augusta Ratio che entra a far parte dell’assetto societario del Campobasso con una quota del 20% che sarà interamente reinvestita nel club” le parole del patron del Campobasso Calcio Mario Gesuè che ha aggiunto: “L’entrata del nuovo socio ci gratifica per il lavoro svolto fin qui e ci dà più entusiasmo per portare avanti il nostro progetto”.

“Dopo la prima stagione come Top sponsor del Campobasso Calcio, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno sposando il progetto di crescita del Club. Per Levigas, presente in città con un punto vendita, Campobasso è un’area di grande importanza e l’ingresso nel Club in qualità di soci di minoranza risponde pienamente ai nostri valori di vicinanza alle persone e al territorio”, ha affermato l’Amministratore Delegato di Augusta Ratio, Flavio Augusto Battista.