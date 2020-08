Caccia, ecco dove e quando ritirare i tesserini per la nuova stagione venatoria

Si potranno riturare dal 25 agosto in sei uffici della Regione i nuovi tesserini per la stagione di caccia 2020/2021. Dopo l’approvazione del calendario venatorio si è voluto organizzare meglio la concessione dell’autorizzazione ad uccidere gli animali selvatici in determinate aree boschive per evitare assembramenti e code agli sportelli: il tesserino potrà essere ritirato a Campobasso (Via G. Vico, 4), Isernia (Via G. Berta, 1), Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8), Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4), Larino (via Morrone) e Trivento (via Colle San Giovanni).

Il personale sarà a disposizione dal lunedì al venerdì (8 e 30 – 13 e 30) e nell’orario pomeridiano (15 e 30 – 17 e 30) dei giorni lunedì e mercoledì.

Dall’assessorato all’Agricoltura l’invito alle associazioni venatorie a collaborare – nei limiti del possibile – intervenendo tramite i loro rappresentanti per un ritiro multiplo dei tesserini e in modo di evitare attese e disagi.