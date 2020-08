Beach tennis, a Giulianova impresa della coppia molisana De Rosa-Fusco

La coppia molisana composta da Lorenzo De Rosa e Fabrizio Fusco compie l’impresa a Giulianova (TE) vincendo, domenica scorsa, il torneo di beach tennis di III categoria, imponendosi su avversari di primo piano nel panorama nazionale di questa particolare branca del tennis.

Sempre sulla sabbia abruzzese si sono svolti anche i campionati di IV categoria, il giorno prima, cui hanno partecipato le altre coppie molisane Lorusso-Fusco e Marcoccia-Cerio. Quest’ultima arrivata fino in semifinale, mentre per Lorusso-Fusco l’amarezza della sconfitta solo nella finalissima contro il duo di casa De Luca-Franchi.

Ma è proprio nella giornata di domenica che si è svolta l’impresa di De Rosa-Fusco, impegnati nel torneo di III, cui hanno partecipato ben 12 coppie, di cui 10 abruzzesi e solo 2 molisane. Dopo aver superato i gironi di qualificazione De Rosa-Fusco riescono a gestire ogni partita in maniera impeccabile, vincendo nei quarti per 9 set a 2 contro una delle coppie favorite del torneo, Centorame-Sarti. In semifinale hanno la meglio, sempre col punteggio di 9-2, su Sordini-Piccioni. Da evidenziare la partecipazione del campione italiano under 14, Emiliano Zapparata, che in coppia con Venturi si ferma contro Summa-Amoroso.

La finale molto avvincente vede subito il distacco di De Rosa-Fusco che nonostante la stanchezza fisica e mentale riescono a mantenere la lucidità, mettendo in risalto tutte le loro capacità, talento innato e intelligenza motoria di Lorenzo De Rosa, concentrazione e prestazione fisica di Fabrizio Fusco. Tanto basta per conquistare il titolo di campioni FIT di Beach Tennis di III categoria Abruzzo-Molise.

Grande soddisfazione per l’associazione sportiva La Baita di Ferrazzano, dove ormai da diversi anni si lavora su giocatori di beach tennis, sia con allenamenti agonistici sia con corsi e avviamento per gli amatori. Soddisfazione ancor più grande dal momento che dalle montagne molisane si è riusciti in un’impresa che ha sempre visto il predominio totale di atleti provenienti da città costiere. La speranza è quella di ampliare ancor più questa disciplina sia a livello professionistico che amatoriale. Un ringraziamento particolare al comitato FIT Abruzzo Molise nonché a Ferdinando De Fenza per l’ottima organizzazione dell’evento.