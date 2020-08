Oggi come madrina e padrino siamo qui accanto a TE in questo giorno speciale. Come ci siamo oggi ci troverai ogni giorno della Tua vita al Tuo fianco per aiutarti: saremo i Tuoi angeli custodi e i Tuoi compagni di viaggio.

Tanti AUGURI piccolo Michele dal padrino Luciano e dalla madrina Francesca e da Adriana e Marco