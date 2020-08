Paura in piazza Venezia a Campobasso dove intorno alle 13:30 di oggi, 3 agosto, è stata investita una bambina di soli 10 anni. La piccola stava attraversando la strada quando è stata travolta davanti al supermercato Sidis da un’auto guidata da una donna. Subito è partita la richiesta di aiuto al 118 davanti agli occhi preoccupati dei passanti che in quel momento si trovavano nella zona e che hanno temuto per le condizioni della ragazzina: le macchie di sangue presenti sull’asfalto non lasciavano presagire niente di buono. Sentito l’impatto, anche i condomini dei palazzi vicini si sono affacciati per vedere cosa fosse accaduto.

Poi il pronto intervento del personale sanitario. Nel giro di pochi minuti la bambina è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Dalle prime informazioni sembra che abbia riportato alcune ferite e una frattura ad una gamba. La sua situazione di salute non sarebbe preoccupante, ma non è escluso che possa subìre un’operazione. Pare che fosse diretta proprio al supermercato e che quindi avesse attraversato, diretta all’ingresso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili urbani la cui postazione si trova proprio di fronte al punto in cui è avvenuto l’investimento. Gli agenti hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi di rito con cui accetteranno le responsabilità dell’automobilista.

In piazza Venezia è stato richiesto anche l’intervento del personale della Sea che ha ripulito l’asfalto dalle macchie di sangue rimaste dopo il forte impatto.