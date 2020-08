Notte movimentata a Guglionesi dove un’auto è andata a schiantarsi contro un muro. E’ successo in via Bari alle ore 23 circa, in pieno centro abitato.

La vettura, una Fiat Punto nera, è finita contro un muro e nell’impatto si è notevolmente danneggiata. Secondo alcune testimonianze a bordo dell’auto sarebbero stati in 7 e, a seguito dell’impatto, cinque di loro sarebbero fuggiti.

Foto 3 di 3





Quando sono arrivati sul posto i Carabinieri hanno trovato due persone (tra cui il guidatore), entrambe di nazionalità nigeriana e residenti regolarmente in Italia, che sono stati condotti dai Carabinieri in Caserma per gli accertamenti del caso. I militari della Compagnia di Termoli stanno approfondendo quanto accaduto per cercare di capire se ci siano eventuali responsabilità.