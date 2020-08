Un’auto è andata a fuoco poco prima delle 14, nel primo pomeriggio di oggi sabato 22 agosto, a Guglionesi, fra via Giorgio De Sanctis e via Bari.

Non sono ancora chiare le cause ma pare che all’origine del rogo ci sia una perdita di liquido dal radiatore. Le alte temperature di queste ore potrebbero aver favorito l’incendio. In pochi secondi le fiamme si sono sviluppate avvolgendo tutta la vettura. Per fortuna il guidatore si è allontanato in tempo dalla macchina.

Sul posto per lo spegnimento i vigili del fuoco da Termoli. La scena ha attirato la curiosità di residenti e passanti, che hanno osservato l’auto mentre veniva divorata dal fuoco scattando foto e girando video.