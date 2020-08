Aumentano i contagi di rientro dalla Grecia, positivo un altro giovane a Termoli. Fermi gli altri focolai

Quota 1000 è stata superata: oggi, 22 agosto, in Italia sono stati registrati 1071 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Un dato che ci riporta indietro di settimane e che aumenta la preoccupazione tra le cittadinanza. Il Lazio è la regione in cui la crescita dei casi è maggiore: ci sono 215 persone che hanno contratto il virus.

Situazione per fortuna radicalmente diversa in Molise che assieme alla Valle d’Aosta (dove oggi non sono stati riscontrati nuovi casi) fa eccezione: nella nostra regione l’unica infezione in più è stata accertata a Termoli. E’ infatti della città adriatica il giovane rientrato da una vacanza in Grecia, uno dei Paesi esteri meta di vacanze e da cui si sono originati numerosi focolai di rientro. Sottoposto a tampone quando è tornato dal soggiorno nella penisola ellenica, come prevedono le ultime disposizioni del Ministero della Salute anche per altre nazioni che sono luoghi di villeggiatura (Malta, Spagna e Crozia ad esempio), è risultato positivo al Sars cov-2.

Il numero dei positivi nella nostra regione sale dunque a 58, mentre c’è una sola persona ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso: ad annunciarlo l’Azienda sanitaria regionale che intorno alle 18 di oggi ha diramato l’ultimo bollettino ufficiale dopo aver processato 168 tamponi.

Tuttavia, le nuove infezioni registrate dopo il rientro dalle vacanze all’estero continuano a creare timori e ad essere motivo di preoccupazione per le autorità politiche e sanitarie, come ha ammesso ieri anche il governatore Donato Toma.

Si ricorderà ad esempio che dopo il ritorno dalla Grecia sono stati registrati nuovi positivi anche a Campobasso: il rientro di due ragazzi ha originato l’ultimo cluster del capoluogo, dopo il primo legato alla famiglia venezuelana e che si è ‘acceso’ all’inizio di luglio. Proprio nella città capoluogo i contagi sono preponderanti rispetto al resto della regione: ben 34, oltre la metà dei 58 attualmente positivi. La buona notizia è che almeno qui i focolai di importazione sono stabili, non registrano nuovi contagi.

Mentre Termoli è la seconda città del Molise per numero di nuovi casi: tre sono legati sempre alle vacanze in Grecia, mentre una persona ha contratto il virus dopo la vacanza in Sardegna. Ieri invece è stato riscontrato un’altra infezione: un turista di Rimini che sta trascorrendo le ferie nella città adriatica.

Il bollettino dell’Asrem del 22 agosto:

– 58 i casi attualmente positivi (52 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 511 sono i tamponi positivi (420 nella provincia di Campobasso, 71 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 30064 i tamponi eseguiti di cui 28365negativi. 1190 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 ricoverato: 1 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 57 i pazienti in isolamento domiciliare (55) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 430 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (352 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 583 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 156 Venafro)

– 117 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 34 – TERMOLI 5 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – ISERNIA 3 – FORLì DEL SANNIO 2 – URURI 1 – BOJANO 1 – FILIGNANO 1