I finanziamenti del Ministero sono stati stanziati ieri, 21 agosto. E ora a Campobasso si potrà andare avanti nell’iter burocratico per appaltare i lavori e adeguare le aule di cinque plessi scolasticiche dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dal Ministero dell’Istruzione e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. L’assessore all’Istruzione del Comune capoluogo Luca Praitano assicura tempi celeri per i lavori: “Da lunedì prenderemo i provvedimenti necessari per affidare gli appalti e avviare gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria”.

“Non si tratta di interventi invasivi, pertanto i tempi di realizzazione delle opere non saranno lunghi”, aveva già dichiarato a Primonumero l’esponente della Giunta di palazzo San Giorgio.

La somma più alta (53.000 euro) sarà spesa per la Casa dello studente del quartiere Cep che ospita la primaria dell’Istituto Comprensivo Montini. Invece 49mila euro serviranno per i lavori alla Jovine e negli edifici di via Friuli-Venezia Giulia e di via Liguria. Mille euro in meno (48mila) sono necessari per la Petrone, 16mila per la Colozza. La cifra più bassa servirà per rimettere a posto l’asilo di via Tiberio.