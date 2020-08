Associazione ‘Una mano per la vita’ e Unitalsi visitano grotta di Lourdes al bosco Corundoli

Una giornata di condivisione, immersi nel bosco di Corundoli a Montecilfone. L’associazione ‘Una mano per la vita’ di Montenero di Bisaccia e i volontari della sottosezione Unitalsi di Termoli, insieme per vivere nella natura la gioia dello stare insieme, di pregare in cammino. È quella che hanno vissuto sabato 1 agosto.

“Visi gioiosi, braccia che danno forza e sostegno, mani laboriose. Ciò che abbiamo vissuto come primi visitatori della nuova grotta di Lourdes – racconta Viviana D’Aulerio -, ambientata in una location davvero suggestiva e piena di raccoglimento e devozione, è stato qualcosa di magnifico. Come presidente dell’associazione ‘Una mano per la vita’ assieme alla presidente regionale Unitalsi Molise Anna di Mella, ed al presidente della sottosezione Unitalsi di Termoli Raffaele Monaco, vogliamo ringraziare il nostro carissimo don Franco Pezzotta, parroco di Montecilfone, che ci ha aperto le porte di questo scrigno ancora in realizzazione.

Grazie di vero cuore per la disponibilità e la bontà d’animo donataci. E grazie ai nostri amici speciali ed alle loro famiglie che li accompagnano sempre, perché senza di loro, nulla sarebbe così straordinario”.