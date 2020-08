Anziana investita in centro a Termoli: gravi le sue condizioni, trasferita in elisoccorso a L’Aquila

Ancora un pedone investito da un’auto a Termoli. Una donna è stata scaraventata a terra dopo l’impatto con un’automobile stamane, 28 agosto, in pieno centro e, dopo essere stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove i sanitari le hanno prestato tutto le cure del caso, è stato disposto per lei il trasferimento in elisoccorso a L’Aquila. Giudicato “gravissimo” il trauma cranico riportato a seguito dell’impatto.

È successo poco dopo le 9 in via Cesare Battisti, nei pressi della Madonnina, dunque sulla strada che poi immette su Corso Fratelli Brigida. Ad avere la peggio una donna, di circa 80 anni, subito soccorsa dal 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e portata in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. La donna era incosciente e ha riportato un gravissimo trauma cranico che ha reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata.

Foto 2 di 2



A prendere in pieno la donna, che stava attraversando, un uomo a bordo di una Fiat 600. L’investimento è avvenuto poco dopo le strisce pedonali. Sul posto la Polizia Locale che ha subito provveduto a bloccare la strada su due lati. L’uomo alla guida, che si è fermato, è stato interrogato dagli agenti per ricostruire l’accaduto.