Un uomo di 49 anni è rimasto ferito in maniera seria uno scontro avvenuto nel pomeriggio di oggi 4 agosto in via Pertini, all’altezza del Palaltrisport, a Termoli. L’uomo, M.D.G. di Termoli, era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con un’auto, per cause in corso di accertamento, e la sua due ruote è finita a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, l’uomo è stato trasportato in ospedale al San Timoteo per le ferite. Diversi i traumi riportati. Il ferito è stato curato al Pronto soccorso del nosocomio termolese per poi essere sottoposto alla tac e ai raggi. Le sue condizioni però non preoccupano. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Termoli.

Via Pertini, strada non nuova ad incidenti ed investimenti, ancora una volta è protagonista della cronaca cittadina. Una strada pericolosa, a detta di molti, e che sarà probabilmente interessata da lavori per metterla in sicurezza.