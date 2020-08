Non si fermano, neanche in Molise come nel resto d’Italia, i nuovi focolai da Sars-Cov-2. Oggi nella nostra regione i nuovi positivi sono in totale 5.

Uno è a Campobasso, e si tratta di una persona di nazionalità ucraina rientrata in Molise dopo un viaggio nel suo Paese d’origine. Gli altri quattro invece sono residenti di Sant’Elia a Pianisi. Un nuovo cluster a tutti gli effetti e già numeroso. Si tratta di quattro familiari. Tre sono rientrati da Lecco e sono probabilmente loro l’origine del contagio dell’anziana donna risultata positiva a metà giornata e ricoverata al Cardarelli di Campobasso, nel reparto di Malattie Infettive.

290 i tamponi processati nelle ultime ore dall’Asrem. Un numero maggiore quello degli ultimi giorni, a certificare l’intenso lavoro di screening sul territorio, specie alla luce dei nuovi e tanti casi emersi negli ultimi giorni. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, appare preoccupato rispetto ai nuovi casi positivi che stanno emergendo in queste ultime ore. “Come vedete anche dal numero dei tamponi che stiamo processando – ha detto – come Asrem siamo iperattivi. La vera scommessa adesso è far fronte al rientro dalle vacanze: quelli in arrivo da fuori regione e dall’estero”. Quindi l’invito a tutta la cittadinanza a “censirsi – ha concluso – per darci la possibilità di poter verificare e controllare. È molto importante”.

Oggi in Italia si sono registrati 642 nuovi casi (ieri 403) e 7 morti (ieri 5). Sono saliti anche di 23 unità i ricoveri e di 8 quelli nelle Terapie Intensive degli ospedali italiani. Una curva che continua a destare preoccupazione.

In Molise i casi attualmente positivi salgono a 55. Questa la situazione nel dettaglio.

Il bollettino dell’Asrem del 19 agosto:

– 55 i casi attualmente positivi (50 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 507 sono i tamponi positivi (412 nella provincia di Campobasso, 70 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 29488 i tamponi eseguiti di cui 27794 negativi. 1189 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 ricoverato: 1 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 54 i pazienti in isolamento domiciliare (54) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 429 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (351 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 582 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 155 Venafro)

– 93 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 35 – CAMPOLIETO 4 (2 trasferiti oggi da Campomarino) – SANT’ELIA A PIANISI 4 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – FORLì DEL SANNIO 2 – URURI 1 – BOJANO 1