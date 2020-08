Centro cittadino caotico, da oggi nuovo senso di marcia in via Elena: “Alleggerirà il traffico”

Da oggi, 4 agosto, e per sessanta giorni, cambia sostanzialmente la viabilità su un tratto di via Elena. Infatti, dall’altezza di via Scatolone e via Albino si procederà in senso inverso. In pratica, c’è la modifica del senso di marcia da piazza Falcone e Borsellino: sarà quindi possibile, dal semaforo di Porta Napoli, dirigersi verso via Elena e via Scatolone, per la zona ovest (via Milano, via Monforte, Fontana Vecchia) senza allungare per via Monsignor Bologna e via Gazzani, nell’intento di alleggerire il carico automobilistico nella zona murattiana della città.

La sperimentazione avrà la durata di due mesi al termine dei quali, valutati i risultati sulla viabilità, il provvedimento potrà diventare definitivo. Come detto, si punta in particolare a “un più efficace e razionale flusso di traffico con tempi minori di percorrenza e quindi anche minore inquinamento”.

Per attuare il cambiamento abbastanza importante per una zona centrale del capoluogo, sono servite una serie di disposizioni sulla viabilità. Disposta come detto l’inversione del senso di marcia da Piazza Falcone e Borsellino verso viale Elena, con rimozione del relativo segnale di divieto di accesso e la collocazione di freccia direzionale. Inoltre, disposto il divieto di accesso su viale Elena in corrispondenza di via Scatolone e via Albino per le auto provenienti da piazza Falcone e Borsellino e la collocazione del divieto di accesso.

E ancora, vietato l’accesso su viale Elena in corrispondenza di via Scatolone e via Albino per i veicoli provenienti da viale Elena e non si potrà svoltare a destra da viale Elena verso via Albino con obbligo di svolta a sinistra verso via Scatolone per i veicoli provenienti da piazza Falcone e Borsellino.