Al via il Kimera Film Festival solo on line: come vedere i corti e votare

Inizia questa sera la XVIII edizione del Kimera International Film Festival. A causa delle restrizioni imposte dal Covid-19 sarà un’edizione interamente online da seguire sulla pagina www.facebook.com/KimeraIff.

Questa sera si inizia alle ore 21 con i saluti della Giuria live, seguirà l’intervento live di Dardano Sacchetti. Dalle 22 inizierà la visione di 6 cortometraggi in concorso (5 per la sezione fiction, il 6° per quella di impegno sociale), questi i titoli: Distinguished Feelings, Sticker, Mateoren Ama, Polter, Handarbeit, Stolpersteine

Al termine della visione del corto ogni spettatore potrà votarlo. Ecco come: alle 22, apparirà, nella sezione Eventi della pagina www.facebook/KimeraIff, un sondaggio.

Nel sondaggio verrà allegato un link ad ogni cortometraggio in concorso per quella sera e i possibili voti da assegnare (da 1 a 5).

Il sondaggio ed il link resteranno on line per 2 ore e 30 minuti circa (quindi fino a mezzanotte e mezza). Per vedere il corto lo spettatore dovrà cliccare prima sul link, poi tornare indietro e votarlo. Ogni corto può ricevere un voto da una sola persona.

L’ospite di questa sera sarà Dardano Sacchetti. Questa la presentazione: “La carriera di Dardano è iniziata dopo l’incontro con Dario Argento, per il quale scrisse “Il Gatto a 9 Code (1971)”. Il prosieguo della sua carriera è caratterizzato da film talvolta violenti e irreali, talvolta ricchi di suspense o intrisi di humor nero e cinismo, nonchè elegie sulla morte come “L’Aldilà (1982)” diretto da Lucio Fulci. Sacchetti è autore versatile e poliedrico. Ha collaborato con Argento, Lamberto Bava, Mario Bava, Lucio Fulci. Ha definito il personaggio di “Er Monnezza” interpretato da Tomas Milian e sotto la direzione di Umberto Lenzi. Vive a Roma e ama la ventricina molisana”.