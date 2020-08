Una donna di 43 anni è stata trovata morta in casa ieri sera 27 agosto a Petacciato, in piazza Indipendenza. Non si conoscono le cause del decesso e il magistrato di turno alla Procura di Larino ha disposto l’autopsia.

P.D.S., originaria di Termoli, abitava da qualche tempo da sola nel centro adriatico e pare non rispondesse alle chiamate e ai messaggi, cosa che ha fatto scattare le ricerche.

Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 sono intervenuti nella zona di piazza Indipendenza su richiesta dei carabinieri, allertati dai familiari della 43enne. E’ stato necessario forzare la porta di ingresso dell’appartamento per poter accedere all’interno.

Nel frattempo in piazza Indipendenza e dintorni si è formata una piccola folla di curiosi che ha cercato di capire cosa stesse accadendo. Quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’appartamento, attorno alle 23, hanno scoperto il corpo della donna riverso sul letto, senza apparenti segni di violenza.

Sconcerto fra i residenti della zona e un po’ in tutto il paese per quanto avvenuto. La donna, dapprima sconosciuta, era stata notata a Petacciato da poche settimane.

Resta attualmente il mistero su cosa sia accaduto alla donna nelle ore precedenti il decesso. Il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Larino ha perciò disposto che sul corpo venga effettuata un’autopsia per cercare di capire le cause che hanno portato alla morte improvvisa della 43enne. La salma è stata trasferita all’obitorio del San Timoteo di Termoli in attesa dell’esame autoptico previsto per la prossima settimana.