14enne cade dallo scooter: trasportato al Cardarelli. Incidente con 3 feriti a Bagnoli

E’ stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Campobasso il ragazzino di 14 anni gravemente ferito dopo un incidente avvenuto a bordo questo pomeriggio – 23 agosto – all’altezza della rotonda di San Giovannello, a poca distanza dal centro commerciale ‘Pianeta’. Il giovane stava probabilmente facendo un giro a bordo del mezzo a due ruote in un pomeriggio di spensieratezza e relax in una città semi-deserta per il consueto esodo domenicale verso la costa.

Poi l’incidente che ha messo in apprensione chi in quel momento passava in contrada colle delle Api, una delle più trafficate della città, nonchè la via dei centri commerciali e di numerose attività commerciali come il Mc Donald’s, spesso meta dei più giovani.

Subito sul posto l’ambulanza inviata dal 118 che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo che successivamente è stato trasferito in codice 2 al presidio sanitario del capoluogo. Dai primi accertamenti dei medici, ha riportato un trauma addominale e un trauma toracico.

Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio a Bagnoli del Trigno, dove si è ribaltata un’auto. Tre i feriti, due dei quali trasportati in codice al Veneziale di Isernia. Uno invece – un uomo di 71 anni – è stato trasferito sempre in codice 2 dall’ambulanza al Cardarelli di Campobasso: ha riportato numerose contusioni.