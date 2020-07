Volpe salvata dai volontari Anpana, che spingono su centro per recupero fauna selvatica

Difesa dell’ecosistema locale, salvaguardia della fauna selvatica: l’impegno della sezione Provinciale Anpana di Termoli proesegue e si intensifica, mettendo a segno un intervento importante. Ieri, martedì 30 giugno 2020, i volontari hanno salvato una volpe ferita da un’auto in territorio di San Giacomo degli Schiavoni.

Anpana, avvertita telefonicamente, ha inviato i volontari sul posto per le prime cure all’animale. Successivamente la

volpe è stata portata dal veterinario Asrem, in sinergia con i Carabinieri Forestali della stazione di Termoli, ai quali questa mattina i volontari hanno affidato la volpe, che sarà trasferita presso il Centro Recupero per Animali Selvatici di Popoli (Pescara).

L’associazione esprime vivo disappunto per la mancanza di una struttura analoga in Molise e ne approfitta per offrire agli enti preposti la propria disponibilità e il proprio bagaglio di esperienza in vista di un’eventuale creazione “ex novo” di un centro dedicato al recupero della fauna selvatica locale.