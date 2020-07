L’ex parlamentare Vladimir Luxuria era a Termoli ieri, domenica 5 luglio, e ha fatto tappa al bar-gelateria Cocco Bill, in piazza Duomo.

Per l’attivista dei diritti LGBT, nativa di Foggia, non è certo la prima volta in Molise. Da tempo trascorre infatti le sue vacanze estive in quel di Campomarino.

Un ritorno gradito per il Basso Molise che l’ha accolta con gaudio.