Violento scontro sulla Bifernina, due giovani feriti. Negativo alcol test

Grave incidente nella notte sulla Bifernina, all’altezza dello svincolo per Baranello. Poco prima delle 2 del mattino due auto si sono scontrate frontalmente al km 8 della statale 647.

Il violento impatto ha provocato il ferimento in maniera seria di due persone, entrambe molto giovani. Uno dei due feriti è stato trasportato al Cardarelli di Campobasso in codice rosso ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, le due auto – una Panda e una Audi – viaggiavano in due direzioni opposte. Dai primi accertamenti sembra che il conducente della Panda, al bivio di Baranello, abbia deciso di fare inversione di marcia scontrandosi contro l’Audi. Il conducente della Panda ha avuto la peggio con un braccio rotto e una frattura scomposta: sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. L’alcol test, eseguito come da prassi in questi casi, è risultato negativo.

Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco di Campobasso e i carabinieri. Sono in corso le indagini e nelle prossime ore verranno ascoltati i ragazzi coinvolti nel sinistro.