Videosorveglianza allo stadio, si accelerano i tempi: nominato il responsabile procedimento

Si procede in maniera spedita per farsi trovare pronti. Entro il mese di luglio, al massimo all’inizio del prossimo, lo stadio di Selvapiana dovrà avere i requisiti per poter permettere alla società del Campobasso di inoltrare domanda di ripescaggio. Ed è fondamentale un aspetto su tutti: la presenza dell’impianto di videosorveglianza.

Abbiamo riportato lo scorso 2 luglio della variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale in cui si sono impegnati 77mila euro per la realizzazione di una rete di cablaggio, del sistema di videosorveglianza e di un sistema audio integrato. Lavori urgenti che richiedevano la nomina di un Rup (Responsabile unico del procedimento).

Con determina numero 37 del 6 luglio, il dirigente del settore lavori pubblici ha determinato di incaricare il geometra Michele Di Maio, istruttore tecnico, responsabile del procedimento. Un altro passetto in avanti in vista dei lavori veri e propri che non dovrebbero portare via molto tempo. Si parla di due-tre settimane al massimo. E’ chiaro che prima si comincia meglio è…