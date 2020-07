Viale Elena, decisa inversione del senso di marcia da piazza Falcone e Borsellino a via Scatolone

L’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso: cambia il senso di marcia nell’ultimo tratto di Viale Elena. Una sperimentazione di 60 giorni: se i riscontri al termine di questo lasso di tempo saranno positivi, la decisione sarà definitiva. Si punta in particolare a “un più efficace e razionale flusso di traffico con tempi minori di percorrenza e quindi anche minore inquinamento”.

Per attuare il cambiamento abbastanza importante per una zona centrale del capoluogo, occorrono una serie di disposizioni sulla viabilità. In primis, l’inversione del senso di marcia da Piazza Falcone e Borsellino verso viale Elena, con rimozione del relativo segnale di divieto di accesso e la collocazione di freccia direzionale. Inoltre, sarà disposto il divieto di accesso su viale Elena in corrispondenza di via Scatolone e via Albino per le auto provenienti da piazza Falcone e Borsellino e la collocazione del divieto di accesso.

Ancora, sarà vietato l’accesso su viale Elena in corrispondenza di via Scatolone e via Albino per i veicoli provenienti da viale Elena e non si potrà svoltare a destra da viale Elena verso via Albino con obbligo di svolta a sinistra verso via Scatolone per i veicoli provenienti da piazza Falcone e Borsellino.

Sarà invertito l’orientamento degli attuali parcheggi evidenziati con vernice blu, in modo tale che possano accogliere veicoli provenienti da viale Principe di Piemonte e via Duca d’Aosta e saranno mantenuti gli eventuali stalli esistenti per carico e scarico e/o per soggetti portatori di handicap.

Previsto l’adeguamento della tempistica del semaforo collocato all’incrocio tra viale Principe di Piemonte e via Trivisonno. Saranno collocati cartelli di ‘indicazione destinazioni’ prima dell’incrocio tra viale Elena e via Verdone in modo tale da alleggerire il flusso di traffico su via Scatolone.

In queste ore si sta decidendo la tempistica precisa. I lavori sono imminenti, si inizierà da quelli di adeguamento della segnaletica che non dovrebbero richiedere molto tempo.