Il rientro fra i banchi non è mai stato così fitto di incertezze e interrogativi come quest’anno: i lunghi mesi di lockdown, la didattica a distanza, gli esami di maturità radicalmente diversi dalla consueta formula e senza le prove scritte sono stati un “assaggio” delle tante difficoltà che la scuola italiana dovrà attraversare nell’epoca della pandemia, con un virus ancora in circolazione sulla cui durata e sui cui effetti nessuno può azzardare pronostici.

Tra la materie scolastiche sotto incognita, a settembre, c’è l’educazione fisica. Come si garantirà il distanziamento nelle palestre e nelle strutture adibite alla pratica sportiva degli Istituti scolastici? La ginnastica, nelle sue diverse declinazioni, è soggetta a limitazioni anche forti per mancanza di spazi. Ma ci sono scuole dove si cerca, con uno sforzo notevole, di anticipare i tempi e non arrivare impreparati all’appuntamento con la prima campanella.

E’ il caso dell’Istituto Alberghiero di Termoli, l’Ipseoa ‘Federico II di Svevia, primo nel riprogrammare la ripartenza con banchi speciali per la distanza tra un alunno e l’altro e postazioni da cucina interattive, che ora avvia anche la fase di recupero dei terreni adiacenti per la riconversione in campi sportivi.

Sono iniziarti questa mattina infatti i lavori di rifacimento dei campi sportivi della scuola. Un intervento da anni sollecitato dalla preside Maria Chimisso, che ora ha incontrato l’assente dell’Ente responsabile. Le ruspe sono entrate in funzione e fra non molto la scuola sarà dotata di nuovi campi con l’obiettivo di rendere più semplice la possibilità di praticare attività fisica.