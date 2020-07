Uomo di 73 anni in vespa travolto da un’auto, portato in pronto soccorso

Un incidente che poteva avere conseguenze più gravi si è verificato stamane a Termoli. Tutto è successo in via Tremiti, nei pressi del supermercato Decò, dove un uomo a bordo della sua vespa è stato travolto da un’auto in corsa ed è finito sul selciato.

Il malcapitato, un 73enne originario di Campomarino, è stato soccorso dai volontari della Misericordia. Sul posto si è recata anche la Polizia. L’uomo è stato portato in ospedale per i relativi controlli ma è stato poco dopo dimesso dal nosocomio. Per lui tanta paura e varie escoriazioni.