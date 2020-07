Una “mappina” lunga 20 anni: buon compleanno Primonumero.it

Oggi, 4 luglio 2020, nell’anno della pandemia che ci impone di rinviare la festa, Primonumero.it compie vent’anni. Un compleanno importante per un giornale che ha rivoluzionato il modo di fare informazione in Molise, che ha attraversato decenni, si è trasformato, sfidando le novità diventando il primo giornale non solo per longevità ma anche per numero di lettori.

E allora tanti auguri a Primonumero.it, a chi lo ha fatto nascere, a chi lo ha reso ciò che è. E a voi lettori, che da vent’anni vi fidate, vi affidate, ci raccontate le vostre storie perché possano essere condivise, ci criticate o ci fate i complimenti, ci sostenete, ci aiutate a crescere. Insieme. Stavolta festeggiamo così.

Tuffo nel primo Primonumero – Il dizionario di dialetto con audio