Un aiuto per i nostri amici cani e gatti: colletta alimentare con zampe nel Cuore

Un piccolo ma grande gesto di aiuto concreto per gli amici a quattro zampe, soprattutto in questo periodo che ancora una volta ripropone abbandoni di animali e necessità di provvedere alle loro esigenze da parte di uomini e donne di buona volontà. È il caso dell’ associazione Zampe nel cuore Onlus di Guglionesi, che organizza per martedì prossimo – 28 luglio – una colletta in favore degli animali randagi o abbandonati, quelli di cui si occupano costantemente e senza mai risparmiarsi le volontarie del gruppo.

Sarà possibile donare cibo presso il Supermercato Decò di Guglionesi, dove a partire dalle 9 di mattina saranno presenti i responsabili di Zampe nel cuore per poter raccogliere crocchette e cibo per gli animali in custodia.