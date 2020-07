Adesso è ufficiale. Da domenica 9 agosto Campobasso e Termoli torneranno a essere collegate via treno. Trenitalia ha comunicato quest’oggi gli orari ufficiali dei collegamenti su ferro fra le due principali città del Molise. La notizia era stata anticipata da indiscrezioni nei giorni scorsi e trova adesso conferma.

Quattro le corse giornaliere che verranno attivate e che resteranno in vigore almeno fino al 12 dicembre prossimo. Due partiranno da Termoli e due da Campobasso. Purtroppo si prevedono viaggi piuttosto lunghi, visto che la linea non è elettrificata.

Infatti occorrerà circa un’ora e 50, almeno questo secondo la tabella di marcia, per raggiungere Campobasso da Termoli e viceversa. Nello specifico il treno regionale 34795 partirà da Termoli tutti i giorni alle ore 6:12 per giungere a Campobasso alle 8:10. Fermerà in quattro stazioni durante il tragitto: a Larino, a Casacalenda, a Campolieto e infine a Matrice.

Stesse identiche fermate per il viaggio in partenza dalla città adriatica alle 12:05 e in arrivo nel capoluogo molisano alle 13:57. Invece il regionale 34796 partirà da Campobasso alle 6 per arrivare a Termoli alle 7:50 e nel pomeriggio partirà alle 18:25 per arrivare a Termoli alle 20:15. Anche questo convoglio viaggerà tutti i giorni e osserverà quattro fermate, vale a dire Matrice, Campolieto, Casacalenda e Larino.

La singola corsa avrà il costo di 5,10 euro. Viceversa sono stati cancellati 4 autobus sostitutivi esistenti finora e che rimarranno in funzione fino all’8 agosto. Restano comunque tre autobus sostitutivi ancora disponibili con partenza dalla stazione di Termoli alle 13:25 e arrivo a Campobasso alle 15:10, e con partenza sempre da Termoli alle 17:28 e arrivo a Campobasso alle 19:15. Dal capoluogo invece l’unico autobus sostitutivo partirà alle 10 per arrivare sulla costa alle 11:45.

ORARI E FERMATE DEI TRENI TERMOLI-CAMPOBASSO

Commenti positivi arrivano dall’associazione ‘Vivi Larino’. “Un importante servizio per tutto il territorio, evidenziamo che i tempi di percorrenza della tratta Larino-Campobasso sono di circa un’ora, con notevole beneficio per i pendolari fruendo del servizio dalla centralissima stazione ferroviaria”.